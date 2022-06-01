В Николаевском зоопарке показали маленького леопарда, родившегося в начале весны

В Николаевском зоопарке 8 марта родился дальневосточный леопард.

Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

«Дальневосточный леопард родился 8 марта в самые тревожные дни. Чистокровный, племенной. Одна из самых редких кошек планеты», - написал Топчий в Facebook.

Этот вид леопарда водится в районе границы Китая и Северной Кореи. Он вырастает до 136 см в длину и вес взрослого животного составляет 43-50 килограммов. Данный вид находится под угрозой исчезновения. В дикой природе живет примерно 110 особей дальневосточного леопарда.