Николаевским морпехам передали автомобили для перевозки чистой воды

Несколько дней назад два николаевских подразделения морской пехоты, которые действуют на херсонском направлении, получили пятитонные автомобили для перевозки питьевой воды.

Об этом сообщает «Думская».

- На фронте всегда существует проблема подвоза чистой питьевой воды. Отныне с помощью благотворительного фонда «Всеукраинский аграрный совет» и руководителя военной администрации Черкасской области Игоря Табурца наши воины на передовой будут регулярно получать воду, - отметил заместитель командующего ВМСУ по логистике контр-адмирал Игорь Ступницкий.

Это не последняя помощь благотворителей. Фонд постоянно сотрудничает с командованием логистики ВМСУ.