В Киеве на время войны запретили фейерверки и авто без глушителей

Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков в столице, а также движение транспортных средств без шумопоглотителей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

– Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность, – подчеркнул Кличко.