Пес Патрон получил ирландскую награду «Золотая лапа»

Пес-сапер Патрон, который с начала войны обезвредил по меньшей мере 90 мин, получил награду «Золотая лапа» кинологического клуба Ирландии. Эта награда присуждается собакам, которые своими поступками принесли пользу человечеству.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Наш Патрон пополнил свою копилку мировых наград! Только что хвостатый наш пиротехник был награжден «Золотой лапой» кинологического клуба Ирландии», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа Патрона, как и всех пиротехников ГСЧС, приносит много пользы всей нашей стране.