Организаторы Евровидения подтвердили, что не могут провести конкурс в Украине

Европейский языковой союз (EBU), являющийся организатором песенного конкурса «Евровидение», подтвердил свое решение не проводить его в Украине в следующем году. Такое решение связано с полномасштабным вторжением России в нашу страну.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«EBU полностью понимает разочарование, которое вызвало объявление о том, что песенный конкурс «Евровидение-2023» не сможет пройти в Украине, победившей в этом году стране. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, обеспечивающих безопасность всех работающих и участвующих в конкурсе, подготовка к проведению которого должна начаться немедленно», - говорится в заявлении.

В EBU отметили, что обычно над организацией Евровидения работает 10 тысяч человек, а полуфиналы и финалы конкурса посещают 30 тысяч зрителей. Организаторы отмечают, что получили оценку безопасности от украинской стороны, включавшую оценку рисков нанесения авиаударов, ракетных ударов и атаки дронами. Кроме того, приглашенные сторонние эксперты в сфере безопасности подчеркнули, что предложенные для смягчения угроз безопасности меры недостаточны для проведения международного мероприятия.

В EBU также отметили, что рассмотрели возможность проведения конкурса в городах, близких соседним странам, но считали, что характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой инфраструктуры не позволят провести «Евровидение» в них. Кроме того, было принято во внимание то, что на 2023 год в Украине не запланировано проведение крупных концертных туров иностранных исполнителей.