Президент Зеленский упрекнул власти Израиля, которые не помогают Украине в войне

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед сообществом ведущих образовательных учреждений Израиля отметил, что эта страна не предоставила Украине необходимую помощь в войне против россии.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Я не знаю, что отвечать на часто звучащие вопросы. На вопрос, чем Израиль помог. И чем еще может помочь? Все журналисты всех государств задают такие вопросы. Я просто не знаю, что можно сказать… Конечно, я благодарен народу Израиля, я благодарен вам за искреннюю и эмоциональную поддержку украинцев. Благодарен за все украинские флаги, появившиеся на ваших улицах – мы все это видим, мы все это высоко ценим. За все те слова, которые прозвучали в нашу поддержку в вашем обществе. Я благодарен вашему великому народу.

– Но мы хотели бы поддержки от вашей власти. Мне кажется, это справедливо… Мы понимаем, что вам непросто, но мы очень хотели бы записать в колонку напротив вашего государства в таблицах о помощи нашей армии, которую мы получили. Мы бы хотели там что-то записать… А власти Израиля приостановили безвизовый режим. Именно сейчас это происходит. Я не хочу давать этому оценок и не имею права. Совершенно не имею права. Это выбор каждого государства. Я просто хочу, чтобы вы сами подумали об этом.