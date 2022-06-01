В Николаеве представитель Генштаба и специальный уполномоченный встретились с семьями пленных: «Ни один из них не забыт»

В Николаеве представители ОВА и ВСУ провели встречу с семьями пленных военнослужащих.

Об этом сообщила советница главы Николаевской ОВА Ольга Малярчук.

С семьями пленных военнослужащих встретились представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Михаил Котелевский и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

«Во время встречи семьи и родственники пленных и без вести пропавших могли поставить любой вопрос и проговорить проблемы, с которыми сталкиваются незаконно лишенные свободы граждане и их семьи. Отдельно было акцентировано на том, что ни один из их родных не забыт, и государство делает все возможное для их обмена и увольнения. Обсудили, как правильно общаться с близким человеком, который сейчас находится в плену. Также еще раз был обсужден алгоритм действий для семей в случае попадания военнослужащего в плен», - сообщила Малярчук.

По ее словам, уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко постоянно остается в тесной коммуникации с семьями пленных, государство борется за возвращение каждого пленника домой.

Для того чтобы сообщить о пленении, депортации, исчезновении лица есть горячая линия – 1648 (круглосуточно), +38 (044) 287-81-65 (звонки из-за границы).

Более полезной информации по алгоритмам действия в случае попадания в плен можно найти на сайте Национального информационного бюро.