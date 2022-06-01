В Николаеве начал работу консультационный центр, занимающийся правами ветеранов и их семей

В Николаеве начата работа консультационного центра по обеспечению прав и свобод защитников Украины.

Об этом сообщила советница главы Николаевской ОВА Ольга Малярчук.

«Наш регион вместе с Одесщиной и Киевщиной стал первым, где в рамках экспериментального проекта было решено создать консультационные центры для ветеранов. В центре ветеранам и членам их семей будут предоставлять информацию и разъяснения по гарантиям защиты их прав и свобод. Также центр может участвовать в разработке проектов актов местной госадминистрации по обеспечению прав ветеранов и членов их семей. Еще одной задачей центра будет разработка предложения и рекомендаций к региональным программам по ветеранам и их семьям», - написала Малярчук.