В Николаеве на Колодезной открыли пункт выдачи очищенной воды

В Николаеве 24 июня начала работу еще одна точка выдачи очищенной воды на базе ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" по адресу улица Колодезная, 3.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Организация ее работы стала возможной благодаря благотворителям, передавшим систему обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией – транспортно-экспедиторской компании ООО «Итерис» и гуманитарному штабу «Одесса как она есть».

- Благодаря слаженной работе в городе во главе с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем и благотворителям со всей Украины, мы можем обустраивать модульные станции очистки воды, которые позволяют в разных районах города обеспечить горожан питьевой водой. Кроме профильной работы – подготовки к отопительному сезону, мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы николаевцы имели жизненно важные вещи в военное время, – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

От этого предприятия работают и другие точки выдачи очищенной воды:

– ул. Николаевская, 5а; – ул. Лазурная, 30; – ул. Генерала Свиридова, 40/1.

Воду можно набрать ежедневно с 6:30 до 20:30, во время воздушной тревоги для безопасности горожан вода не выдается.