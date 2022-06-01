В Украине суд запретил бывшую Партию политики путина

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской партии Русь Единая, ранее называвшаяся Партией политики путина.

Об этом сообщает "Лига.net".

Деньги и другие активы партии, ее областные, городские, районные организации, первичные организации и другие структурные образования переданы в собственность государства.

Партия была зарегистрирована в 2003 году под названием Славянский народно-патриотический союз. В 2005 году партия сменила название на Партия политики Путина. Партия принимала участие в парламентских выборах 2006 года, где набрала всего 0,12% голосов.

По информации Youcontrol, еще 21 июня 2022 года в Украине действовало 17 ячеек Партии политики путина и еще 10 – Русь Единая.