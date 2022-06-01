Трем оккупантам, пытавших мирных жителей Черниговщины, сообщили о подозрении

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении трем военнослужащим россии, которые пытали украинцев в Черниговской области.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

В период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашевка оккупанты приходили в дома мирных жителей и, угрожая расстрелом, требовали информацию о расположении личного состава и техники ВСУ.

Но не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и непосредственно принимали в этом участие.

По свидетельству одного из потерпевших, российские военнослужащие избивали его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а затем вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь.

Другого потерпевшего преступники удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и избивали. Его мать пожилого возраста кафиры держали в грузовом отделении автомобиля. Также захватчики отобрали у мужчины машину и использовали ее для перевозки награбленного у местных жителей имущества.

«Жестокое обращение захватчиков с мирным населением на оккупированных территориях подтверждено многочисленными свидетельскими показаниями и потерпевшими, которые узнали военных преступников по фотографиям», - добавили в СБУ.

Оккупантам заочно сообщили о подозрении части 2 статьи 28, части 1 статьи 484 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, то есть жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц).

Напомним как оккупанту, убившему двух украинцев на Черниговщине, сообщили о подозрении