Из нового фильма Гая Ричи уберут упоминания украинских бандитов – создатели не хотят оскорблять нашу нацию

Новый фильм Гая Ричи Операция Фортуна сняли с проката из-за того, что создатели решили заменить в нем группу украинских бандитов из-за ситуации с полномасштабным нападением России на Украину.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Daily Mail.

Шпионский боевик стоимостью 125 миллионов фунтов, снимавшийся в 2020 году, должен был выйти на экраны этой весной, но исчез с расписания. Создатели фильма решили «отредактировать национальность персонажей украинских бандитов из соображений деликатности относительно продолжающейся войны».

Трейлер показывает главного героя в исполнении Джейсона Стейтема, понимающего, что украинский преступный синдикат купил смертоносное оружие. «Украинцы? – говорит он. – Я могу проникнуть к украинцам».

Источники, близкие к создателям фильма, рассказали, что картина задумывалась как развлечение, а не как политическое заявление. Один из них добавил:

– Для ясности, в фильме много плохих парней… антагонисты собраны со всего мира. Но в связи с продолжающейся в Украине войной было решено, что некоторые из них больше не должны быть идентифицированы как украинцы.

Теперь фильм выйдет в кинотеатрах в конце этого года.