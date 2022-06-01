Оспу обезьян зафиксировали в 48 странах, всего заразилось 3200 человек

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что в настоящее время в мире зафиксировано 3200 случаев заражения оспой обезьян в 48 странах.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Известно также об одном смертельном случае. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Абрахам Гебрейесус заявил о том, что в неэндемичных странах по-прежнему преобладают случаи заражения среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами.

– Передача от человека к человеку продолжается и, вероятно, недооценена, – отметил он.

Гебрейесус принял участие в заседании комитета ВОЗ, который должен решить, объявлять ли вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Гебрейесус также напомнил, что с начала этого года в Центральной Африке было зафиксировано 1500 случаев заболевания, 70 человек погибли.

Ранее исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт заявил о том, что уже существуют две эффективные вакцины против оспы обезьян. Это вакцины, защищающие от обычной оспы. Оба возбудителя принадлежат к одной группе и достаточно близки.