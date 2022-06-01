Стань тим, хто потрібний сучасній медицині

Якщо Ви закінчуєте 9 класів і перебуваєте в роздумах: продовжити навчання в школі чи опанувати ази престижної професії; або Ви випускник 11 класу загальноосвітньої школи і не знаєте, який навчальний заклад обрати, то Вам необхідно звернутися до приймальної комісії Миколаївського базового медичного фахового коледжу.

Диплом коледжу – це гарантоване працевлаштування в Україні та країнах Європи.

Сьогодні навчальний заклад здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та освітнім ступенем бакалавра.

На основі базової середньої освіти (9 класів) ви можете отримати фах медичної сестри, фельдшера, санітарного фельдшера, зубного техніка, фармацевта.

Конкурс за регіональним замовленням (бюджетна форма навчання) для вступників на спеціальність «Медсестринство» за освітньо-професійними програмами Сестринська справа, Акушерська справа, Лікувальна справа, Медико-профілактична справа складається з результатів:

- індивідуальної усної співбесіди з української мови та біології;

- розгляду мотиваційного листа.

Конкурс за регіональним замовленням (бюджетна форма навчання) для вступників на спеціальність «Фармація.Промислова» фармація складається з результатів:

- індивідуальної усної співбесіди з української мови та хімії; - розгляду мотиваційного листа.

Конкурс для вступників регіональним замовленням (бюджетна форма навчання) для вступників на спеціальність «Стоматологія ортопедична» складається з результатів:

- творчого іспиту з ліплення та різьблення;

- подачі мотиваційного листа.

Вступники, які виявили бажання навчатися за спеціальностями «Медсестринство», «Стоматологія ортопедична» або «Фармація. Промислова фармація» за кошти фізичних чи юридичних осіб (за контрактом), співбесіду не проходять, і їх зарахування відбувається лише за розглядом мотиваційних листів.

Мотиваційний лист подається на ім’я директора Миколаївського базового медичного фахового коледжу. Текст мотиваційного листа необхідно буде заповнювати в електронному кабінеті під час подання заяви.

В цьому році вступники на основі базової середньої освіти вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети, реєстрація яких здійснюється на сайті Єдиної Державної електронної бази з питань освіти з 23 червня. На цьому сайті Ви знайдете докладні інструкції в текстовому варіанті та відеоформатах з цих питань.

Прийом заяв для вступу на навчання на основі базової середньої освіти розпочнеться 30 червня і закінчиться 13 липня. З 14 по 21 липня пройдуть індивідуальні усні співбесіди.

Індивідуальні усні співбесіди проходять з урахуванням необхідності створення безпечних умов під час військового стану в змішаному форматі (як online так і на базі Коледжу).

Творчий конкурс з ліплення для спеціальності Стоматологія – буде проводитись в очній формі на базі коледжу, також в очній формі будуть проводитись усні співбесіди для осіб, які виявлять таке бажання. З цією метою в закладі освіти є обладнане для проведення співбесід та творчого конкурсу з ліплення бомбосховище.

Для всіх інших – усні співбесіди будуть проведені в дистанційній формі з використанням платформи Zoom.

Випускники 11-х класів зможуть отримати в коледжі фах медичної сестри, акушерки, фармацевта.

Підготовка за спеціальністю «Медсестинство» здійснюється як за денною так і за вечірньою формою навчання. За спеціальністю «Фармація.Промислова фармація» – за очною та за заочною формою навчання.

Вступники на базі 11 класів можуть вступати до коледжу за результатами національного мультипредметного тесту або сертифікатами ЗНО 2019-2021 років з української мови, біології чи хімії, або результатами індивідуальної усної співбесіди з цих предметів.

З 1 липня Вам необхідно створити електронні кабінети, а з 14 липня розпочнеться прийом заяв. Для тих, хто буде проходити співбесіду, він закінчиться 5 серпня. Для інших категорій – 31 серпня. Індивідуальні усні співбесіди пройдуть з 8 по 16 серпня.

Для тих, хто отримав диплом молодшого спеціаліста з спеціальності Медсестринство, коледж надає можливість отримати бакалаврський рівень вищої освіти.

Рік навчання за освітнім ступенем бакалавра – це не лише диплом європейського зразка, а й можливість працювати в лікарняних закладах на керівних посадах, бути викладачем в закладах освіти, продовжити навчання в медичних навчальних закладах з третього курсу. Прийом документів для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра розпочинається 29 липня і закінчиться 23 серпня. Для участі у конкурсі необхідно мати результат національного мультипредметного тесту або сертифікати ЗНО 2019-2021 років з української мови та математики.

Подавати заяви вступники можуть на декілька обраних спеціальностей та освітньо-професійних програм. Їх кількість не обмежується. При цьому мотиваційний лист складається окремо на кожну заяву вступника.

Шановні випускники, чекаємо Вас!

Адреса коледжу – Миколаїв, вул. Космонавтів 79/1. Тел. +380664164226

Електронна пошта : abit_mbmfk@ukr.net

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