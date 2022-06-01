В Украине учебный год начнется в сентябре, в прифронтовых регионах он стартует в онлайн-формате

В Украине правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября. В университетах – с 15 августа, за исключением первых курсов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

– Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложен, ведь связан с безопасностью наших детей. Безопасность в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Так же как и на оккупированных территориях, – отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, военно-гражданским администрациям поручено обеспечить подвоз детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях. По словам Шмыгаля, органы местного самоуправления должны:

- организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в убежища и уроки безопасности; - визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях; - в убежищах должны быть все условия для пребывания и обучения; - в каждом учебном заведении должна быть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

Шмыгаль подчеркнул, что детские сады, школы и университеты на неприфронтовых территориях должны работать.