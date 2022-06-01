Николаевский зоопарк приютил полтысячи домашних любимцев – от попугаев до черепах и пони

Несмотря на регулярные обстрелы, Николаевский зоопарк не только не эвакуировался, но продолжает функционировать, дабы сохранить главное достояние города. Помимо заботы о диких животных, здесь радушно приняли почти полтысячи домашних любимцев, которые горожане оставляли, покидая город.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на директора зоопарка Владимира Топчия.

За четыре месяца войны новыми жителями зоопарка стал 61 вид животных, в том числе попугаи, кролики, шиншиллы, ящерицы и даже удавы, пони, орланы и многие другие животные.

«С начала войны многие горожане столкнулись еще с одной проблемой. Спасая детей, нужно было уезжать из страны. Но куда девать домашних питомцев? Все четыре месяца Николаевский зоопарк принимал от горожан попугаев, кроликов, шиншилл, ящериц, удавов, аквариумных рыбок, черепах, пони, орланов и многих других животных. Для многих расставание было настоящей бедой, и никому нельзя поставить это в вину и осудить за данный поступок. Николаевский зоопарк принимал животных и многие просили после войны их вернуть. Конечно, мы так и сделаем. За это время в зоопарк было принесено 61 вид, 426 животных», - рассказал Топчий.

Отметим, что недавно Николаевский зоопарк возобновил свою работу и принимает горожан по выходным с 9:00 до 16:00. Здесь рады каждому посетителю, ведь покупая билет, они обеспечивают жизнь животных.