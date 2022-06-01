Николаевская 10-я авиационная бригада будет носить имя Героя Украины Игоря Бедзая

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая.

Об этом сообщили в ВМС Украины.

Указ №446/2022 опубликован на сайте главы государства. Отмечается, что наименование присвоено «в целях увековечения памяти о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае, его мужестве и героизме, несокрушимости духа, проявленных во время защиты независимости и территориальной целостности Украины». Также отметили примерное выполнение возложенных задач личным составом 10-й морской авиационной бригады.

Полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевой задачи в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Полковнику посмертно присвоили звание Герой Украины.