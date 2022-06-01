Верховный суд США отменил конституционное право на аборт - президент Байден считает это «трагической ошибкой»

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил решение 1973 года, которое делало право на аборт конституционным. Прерывание беременности станет незаконным во многих штатах.

Об этом заявил генпрокурор Миссури.

За отмену решения проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при Дональде Трампе.

Как ожидается, теперь по крайней мере в 22 американских штатах аборты будут запрещены полностью или в большинстве случаев.

В тоже время, президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда, отменяющее конституционное право на аборт, и призвал Конгресс закрепить это право на федеральном уровне.

По словам Байдена, это печальный день для страны.

Байден сказал, что, по его мнению, решение по делу «Роу против Уэйда» было правильным, и назвал решение Верховного суда «трагической ошибкой», которое не должно быть окончательным. По его словам, это решение перевернуло весы правосудия и лишило женщин фундаментальных прав в США.

Также отметим, что ночью в США тысячи человек по всей стране вышли на улицы с призывом к отмене закона о запрете абортов.