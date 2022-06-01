В гей-баре в Осло мужчина устроил стрельбу – два человек погибли, 14 ранены

Два человека погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло.

Об этом сообщает Reuters.

Стрельба состоялась в London pub, популярном гей-баре в центре города. Журналист NRK Олав Реннеберг стал свидетелем происшествия. По его словам, «пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять».

Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены. Еще шесть получили легкие ранения и получают помощь в отделении неотложной помощи.

Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия, мотив его пока неясен.

Полиция предполагает, что за инцидентом может стоять несколько человек.

В субботу в Осло состоится Прайд-парад.