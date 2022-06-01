На подготовку нового нападения с территории Беларуси россии понадобится месяц, – ГУР

Россиянам потребуется как минимум 3-4 недели для того, чтобы вернуть в Беларусь мощную ударную группу, которая будет способна возобновить наступление на северную границу Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

- Это все расчетно. Оно просчитано. Как я уже говорил, когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели, – заявил представитель разведки.

При этом он отметил, что наступление с севера зависит от того, насколько противник добьется успеха на восточном и южном направлениях.