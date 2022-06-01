«Українська мрія»: Укрпочта запустит в продажу новую марку 28 июня

Во вторник, 28 июня, «Укрпочта» вводит в обращение новая почтовая марка «Українська мрія». Она олицетворяет несокрушимость и волю украинцев.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Приобрести марку, выпущенную тиражом в 3 миллиона штук, можно будет в отделениях «Укрпочты» или в онлайн-магазинах. К почтовой марке выпустили художественный конверт и открытку. Также запланирована продажа тематического мерча с изображением марок.

Как и предыдущие почтовые выпуски, будут действовать ограничения на количество приобретения марки. Один клиент может заказать по одному заказу не более 2 марковых листов, 5 конвертов, 5 открыток.

Погашения штемпелями «Первый день» состоятся 28 июня в Киеве и Гостомеле, а спецпогашение «Українська мрія» – во всех филиалах Укрпочты. Как и в прошлый раз, штемпели АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.

«В феврале орки забрали Ан-225 «Мрія», самый крупный и мощный транспортный самолет в мире, но украинская мечта – это гораздо больше, чем самолет. Это сотни новых самолетов, миллионы талантливых детей и победы Украины – в спорте, науке и технике» , – сообщил Игорь Смелянский.

Также он рассказал, что эскиз новой марки принадлежит 11-летней Софии Кравчук из Любомля Волынской области. Девушка является призером Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?», состоявшегося в 2021 году. По его словам, это изображение – Украина глазами ребенка – цветущая, мечтательная и недостижимая.

Напомним, в конце февраля, через несколько дней после полномасштабного вторжения россии в Украину, в Гостомеле россияне уничтожили самый большой в мире самолет АН-225 «Мрія». Затем госпредприятие «Антонов» учредило фонд для сбора средств на восстановление самолета «Мрія».

Также сообщалось, что уволен гендиректор ГП «Антонов» , которого обвиняли в том, что он не спас самолет «Мрія» от уничтожения.

Кроме этого сообщалось, что на заводе «Антонов» заявили, что восстановят легендарный самолет «Мрія», разрушенный оккупантами, но о сроках говорить пока рано. Однако командир «Мрії» уверен, что у восстановления уничтоженного самолета не получится, но можно сделать новый из недостроенной части его «сестры».