Греция приостановила выдачу виз россиянам

Визовый центр Греции в россии временно перестал принимать у россиян документы на визы.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров россии.

Как отмечают российские туроператоры, в самом визовом центре ссылаются на технические причины, связанные с обновлением системы. При этом не уточняется, когда Греция планирует возобновить прием документов у граждан россии.

«Уважаемый заявитель, по техническим причинам Генеральное Консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок. Заявители, имеющие запись в Визовые Центры, начиная с 27.06, могут перенести свою запись на более поздний период после добавления мест в систему электронной записи на сайте ru-gr.gvcworld.eu. Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24.06 включительно», - говорится в документе.

Напомним, ранее Чехия приостановила выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам.