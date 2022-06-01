Двое школьников из Луцка продавали черешни, чтобы помочь Притуле собрать деньги на Bayraktar для ВСУ

Двое пятиклассников из Луцка Сергей и Давид продавали черешни, чтобы собрать деньги на «Байрактары».

Об этом сообщает «Суспільне Луцьк».

Дети собрали 25 кг черешни в саду дедушки и отправились продавать на людную улицу города. «Сладкую как мед» черешню охотно раскупили за несколько часов.

«Мы увидели, что Сергей Притула собирает деньги на «Байрактары». Мы решили ему помочь. Подумали, что они итак сгниют на дереве. Почему бы людям не продать?»,- рассказал Сергей.

Дети выторговали 1000 гривен и обещали передать их фонду Притулы. Школьники говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат помогать армии.