В Херсоне оккупанты активизировали поиск пустующих квартир для заселения – жителей просят не делиться такой информацией с врагом

В оккупированном Херсоне российские оккупанты опять активизировал розыскные мероприятия, их интересуют квартиры и дома, собственники которых были вынуждены временно выехать.

Об этом заявил в Facebook первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Орки в Херсоне опять активизировали розыскные мероприятия. Их очень интересует жилой фонд, особенно квартиры и дома, собственники которых были вынуждены временно выехать, спасаясь от бессмысленного и беспощадного русского мира. Не получив желаемого через глав ОСББ, они решили самостоятельно провести своего рода инвентаризацию, собирая данные непосредственно от жильцов», - говорится в сообщении.

Соболевский отметил, что враг собирает эту информацию, чтобы заселяться в пустые квартиры, в частности, уже есть подтвержденные случаи заселения, кроме того, оккупанты прорабатывают варианты, что в таких квартирах могут скрываться «подпольщики».

Понимая, что за процессом заселения оккупантом наблюдают, враги параллельно пытаются выяснять, кто кроме них интересовался последнее время квартирами, в которые заехали «новые жильцы».

«Хочу обратиться к нашим Херсонцам - друзья, по возможности не предоставляйте оркам никакой информации! Не помогайте оккупантам ни в чем! Поддерживайте друг друга! Херсонщина будет снова свободной, и этот день все ближе! Мы все вместе уже сломали им все их преступные планы, когда десятки тысяч людей по всей области вышли на улицы с флагами Украины в руках, не боясь ни их военной техники, ни автоматных очередей поверх голов, ни газа, которым они нас травили, разгоняя митинги. Херсонщина не сдалась тогда, не сдастся и сейчас! Все будет Украина!» - заявил он.

Напомним, в Херсоне утром взорвали автомобиль – сообщается о ликвидации очередного коллаборанта.