«Поскользнулся на святой воде»: Глава РПЦ Кирилл упал во время богослужения в церкви

Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяєв) упал во время богослужения в церкви города Новороссийск - он освящал храм.

Об этом сообщают россми.

Кирилл поскользнулся на мраморном полу, не удержал равновесие и упал под пение «Господи, помилуй». Прислужники быстро подняли российского патриарха.

Позже сам Кирилл заявил, что падение обошлось без последствий, а причиной стал мокрый от святой воды пол.

- То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно – такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий, - заявил Кирилл.

Патриарх РПЦ отметил, что из-за его падения все запомнят этот день. Он добавил, что сам тоже запомнит, но «с радостью, благодарением» ко всем, кто строил храм.

Стоит отметить, что видео инцидента быстро удалили с ютуба и сайта православного телеканала «Союз».