Украинцы в мае стали меньше интересоваться новостями – ищут работу и делают онлайн-покупки

Среди украинцев существенно уменьшился интерес к новостям и социальным сетям.

Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.

В мае все новостные ресурсы, социальные сети и мессенджеры, представленные в рейтинге популярных сайтов Украины, лишились охвата. Также вдвое уменьшилась средняя частота контакта с новостными сайтами по сравнению с периодом начала российского полномасштабного вторжения.

Пятерка самых популярных новостных сайтов в мае: Tsn.ua (11-е место), Pravda.com.ua (16-е место), Unian.net (18-е место), News.obozrevatel.com (20-е место) и Ukrinform.ua (25 место).

После недолгого перерыва украинцы вернулись к онлайн-покупкам, благодаря чему Rozetka.com.ua, Olx.ua, Prom.ua и Epicentrk.ua улучшили свои показатели охвата. eCommerce лидер Украины Rozetka.com.ua снова вошел в топ5 самых популярных сайтов.

Восстановление дистанционного обучения в образовательных учреждениях вернуло в топ25 сразу три учебных ресурса – Naurok.com.ua (13-е место), Znanija.com (17-е место) и Vseosvita.ua (21-е место).

Учитывая ситуацию в стране, украинцы активизировались с поиском работы – Work.ua занял 24 место в рейтинге.

Успешный выпуск почтовых марок вдвое увеличил охват сайта Ukrposhta.ua (12% интернет-пользователей в мае 2022), который хоть и не попал в топ25, но преодолел 74 строчки в рейтинге от марта 2022 (35-е место против 109-го).

По словам Ирины Ворон, руководительницы проекта Kantar CMeter, результаты исследования свидетельствуют, что украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к своей привычной активности в сети Интернет.

- После аномального прыжка в марте, когда украинцы не понимали, что произойдет в последующие несколько часов, сейчас интерес к новостям сократился. Несколько стабилизировалось использование Telegram, который также воспринимается населением как источник получения новостей. Сейчас украинцы медленно возвращаются к привычной активности в интернете — онлайн-шоппингу, проверке погоды, дистанционному обучению и поиску работы, — отметила Ирина Ворон.

Справка

Данные Kantar CMeter, desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет, n=5000

Исследование CMeter объединяет данные из 3 источников:

Site-centric – счетчики, интегрированные в сайты.

Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, а во фрейме баннерной сети.

User-centric-панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах рядом со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респонденты), также фиксирует контакт панелистов с контентом.

Данные всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.