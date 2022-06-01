Онлайн-собеседование для поступления в ВУЗы и «дисстанционка» у школьников: В Николаеве обсудили, как начнется учебный год в области

В субботу, 25 июня, в Николаеве на базе ЧНУ имени Петра Могилы народные депутаты совместно с представителями сферы образования обсудили формат предстоящего учебного года.

Об этом сообщает NikLife.

По итогам беседы было принято решение, что новый учебный год в Николаевской области начнется в онлайн-формате. Причиной невозможности оффлайн-режима служит нестабильная обстановка и отсутствие оборудованных бомбоубежищ. Член Комитета по вопросам образования и науки Верховной Рады Юлия Гришина акцентировала, что Николаеву как прифронтовому городу, безусловно, необходимо хорошо готовиться к качественному началу учебного года в дистанционном формате. Как в школах, так и в высших учебных заведениях.

Что же касается вступительной кампании, которая должна проходить этим летом, она также будет нетрадиционной. Как известно, из-за военных действий в Украине в 2022 году официально отменили ВНО, и заменили его на Национальный мультипредметный тест - компьютерный онлайн-тест, состоящий из трех блоков (украинский язык, математика и история Украины).

Это тестирование нельзя пройти дома, оно будет проходить в специальных временных экзаменационных центрах (помещениях школ, университетов), созданных в населенных пунктах Украины (по согласованию с органами государственной власти), а также в некоторых странах Европы. Пока предусмотрено проведение трех сессий НМТ: основной – 18 июля – 10 августа, дополнительной – 16–20 августа и специальной – 12–16 сентября.

Так как основная сессия запланирована уже на следующий месяц, ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко поднял вопрос возможности его проведения в нынешних реалиях Николаева.

Поговорив с Юлией Гришиной, NikLife выяснил, что для николаевских школьников будут рассматривать возможность замены мультипредметного теста на онлайн-собеседование. Ключевое условие для проведения мультипредметного теста – это безопасность.

Однако, в Николаеве и Николаевской области о благоприятных обстоятельствах для организации такого массового мероприятия нет пока и речи.

— Когда началась война, мы поняли, что ВНО провести мы не сможем. Нужно сохранить его достояние, вступление с равными возможностями для всех детей из деревень и городов без коррупции. Поэтому была придумана упрощенная система сдачи вступительных экзаменов, когда дети не сдают четыре предмета в разные дни, а в один день из трех предметов. Сейчас определены центры по всей стране, где будет проходить, дети зарегистрировались. Процесс идет. Однако у нас есть такие территории, как Николаевщина, где идут боевые действия, где есть опасность. Поэтому мы рассматриваем возможность не проводить здесь НМТ, и разрешить детям, которые здесь находятся, поступить в вузы на уровне с жителями оккупированных территорий, на основе дистанционного собеседования, – рассказала Гришина.

Тем временем правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября. В университетах – с 15 августа, за исключением первых курсов.

Отмечаем, что уже 198 учреждений общего среднего образования и дошкольного образования в Николаевской области были повреждены в результате боевых действий.