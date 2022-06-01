«Те, кто уехал, Вы же вернетесь, правда»: нардепка Бобровская рассказала о совместных опасениях с главой Николаевского облсовета

Народная депутатка Соломия Бобровская рассказала о разговоре с главой Николаевского областного совета Анной Замзеевой, в котором обе женщины поделились опасениями по поводу того, что украинцы, которые в результате войны покинули страну, не вернутся, в то время как за возможность их возвращения домой на фронте борются украинские защитники.

Свои размышления Бобровская опубликовала в Facebook.

«Однажды возвращаясь из фронтовых городов, имели долгий разговор с Анной Замазеевой. Аня - глава Николаевского облсовета, ее активности может последовать любой глава ОВА, особенно те, которые свалили в неизвестном направлении в первые дни войны. Аня остается рядом с николаевчанами, максимально обеспечивая гуманитарные нужды. Не осуждая почти никого, кто уехал, поняли, что обе больше всего боимся, что они, выехавшие - не вернутся. Потому что кому-то там лучше, кто-то нашел новый дом, кто-то нашел новых себя», - написала нардепка.

Она добавила, что такие мысли очень тяжелые, когда есть понимание того, сколько жизней отдают украинские защитники ради того, чтобы уехавшие могли вернуться домой.