За один день волонтеры «МрійДій» выдали 1040 продуктовых наборов жителям Николаева

В течение субботы, 25 июня, волонтеры «МрійДій» выдали 1040 продуктовых наборов уязвимым слоям населения Николаева.

Об этом говорится в сообщении объединения «МрійДій» в Telegram.

«Ежемесячно «МрійДій» выдают около 16 000 продуктовых наборов населению, чтобы поддержать народ в непростое время. Обычно прием заявок происходит в виде телефонного звонка. Сегодня мы решили провести выдачу в формате «пришел-взял», - сообщают в «МрійДій».

В пакет, который получили горожане, входят крупы, макаронные изделия, масло, консервированные овощи и мясо, колбаса, молочные продукты, сахар, немного сладостей, чай и небольшой гигиенический набор.

В объединении добавили, что планируют и дальше организовывать такие выдачи, но чуть позже.

«Нам нужно время, чтобы поработать над ошибками и сделать процесс получения помощи как можно более комфортным для вас. Если сегодня у вас или ваших близких не было возможности получить помощь от МрийДий, вы можете оставить заявку по телефону. Наши волонтеры с любовью соберут пакет и доставят его к вам», - резюмировали в «МрійДій».

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