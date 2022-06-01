На рекордной глубине в Тихом океане нашли эсминец ВМС США времен Второй мировой

В Тихом океане был найден американский эскортный эсминец USS Samuel B. Roberts (DE-413) времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC.

Остатки судна лежали на глубине 6895 метров – это самая большая глубина, на которой когда-либо обнаруживали корабли.

«Сэмми Би» затонул во время известной Битвы у Самара в Филиппинском море в октябре 1944 года.

Корабль USS Samuel B. Roberts (DE-413) обнаружили на дне 22 июня – он был избит, но уцелел.

Его нашел техасский финансист и искатель приключений Виктор Весково с помощью глубоководного погружного аппарата Limiting Factor.

В рамках экспедиции Весково руководил своим батискафом вместе со специалистом по гидролокаторам Джереми Моризе.

Исследователи обследовали корабль с помощью подводных камер.

Оказалось, что «Сэмми Би» раскололся на две части и, судя по «мятому» виду, сначала врезался в морское дно носом.

На судне есть отверстия японских снарядов, а также следы попадания в кормовой части, но пушечные башни и часть палубы сохранились.

Сражение у Самара было одним из эпизодов легендарной Битвы в заливе Лейте, в котором американские военные и союзники победили японский императорский флот.

По словам Весково, хоть «Сэмми Би» и был эскортным эсминцем, но воевал как линкор. Он смог уничтожить несколько вражеских судов, прежде чем утонуть.

«Сэмми Би» поразил японские крейсеры в упор и стрелял так быстро, что исчерпал свои боеприпасы; приходилось стрелять дымовыми и осветительными снарядами, чтобы поджечь японские корабли, и он продолжал стрелять. Чрезвычайный акт героизма. Эти мужчины с обеих сторон бились насмерть» , – говорит Виктор Весково.

Из 224 членов экипажа Сэмюэла Робертса 89 – погибли. А 120 уцелевших держались на спасательных плотах в течение 50 часов в ожидании спасения.

USS Samuel B. Roberts (DE-413) стал глубочайшим идентифицированным затонувшим кораблем в мире, который находили ученые.