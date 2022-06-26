Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать Украине больше оружия

Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к заключению «плохого» мирного соглашения.

Об этом сообщаетIndependent

Сообщается, что премьер-министр бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они «предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата».

«Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости, и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — возможно, принудить — украинцев к плохому миру», — сказал Джонсон перед отъездом на G7

«Мое обращение к коллегам по «Большой семерке» и, в частности, по НАТО: сейчас не время соглашаться и призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от кусков земли своей территории в обмен на прекращение огня», - сказал он.

Кроме того, правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 миллионов) в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени финансирование может закончиться.

Напомним, что ранее Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы потерпел поражение в поддержке Украины