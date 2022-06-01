Более 907 тысяч украинцев еще не получили помощь от «єПідтримки»

Каждый пятый украинец, который подавал в конце марта заявку на получение «єПідтримки» в размере 6500 гривень, до сих пор ее не получил.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в Министерстве экономики.

«Сейчас Минэкономики обеспечило зачисление средств в сумме 25 миллиардов гривен 3,86 миллионам получателям помощи, которые подали заявки на получение пособия с 7 по 25 марта, что составляет 80%», - говорится в сообщении.

Пои этом согласно реестру получателей помощи, представленным Минцифры, зарегистрировалось 4,77 миллиона человек на общую сумму 30,98 миллиардов гривен.

«Учитывая указанное, осталось выплатить 907 тысячам 193 украинцам», - говорится в сообщении.

Средства тем, кто пока не получил помощь, постепенно будут выплачены, поскольку Верховная Рада уже приняла решение об увеличении финансирования программы на 5,8 миллиардов гривен, которых достаточно, чтобы это сделать в полном объеме.