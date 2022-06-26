Для жителей оккупированных территорий запустили дополнительную «горячую линию»

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило дополнительный номер горячей линии для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом министерство сообщает в Facebook.

«Начал работу дополнительный канал связи горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам для граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции пояснили, что если у жителей ВОТ отсутствует мобильная связь, но есть доступ к интернету, они могут оставить сообщения или позвонить по телефону WatsАpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).

Граждане по этому номеру могут получить информацию по гуманитарным вопросам о получении статуса внутренне перемещенного лица, а также информацию о возвращении из временно оккупированных территорий, в том числе лиц, принудительно перемещенных в россию.

Напомним, ранее МВД открыло горячую линию для родственников военных.