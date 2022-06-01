Датская компания поставит в Николаев оборудование для восстановления инфраструктуры водоснабжения

Датская компания «Aarsleff» при содействии Минрегиона и Посольства Дании в Украине предоставит Николаеву оборудование, необходимое для скорейшего восстановления инфраструктуры водоснабжения.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

- В настоящее время компания «Aarsleff» приступила к передаче Украине второй партии оборудования, необходимого для стабилизации работы водопроводно-канализационных предприятий в регионах, пострадавших в результате боевых действий. В скором времени Николаев и Краматорск получат оборудование, необходимое для скорейшего восстановления водоснабжения, - сказала заместитель министра Наталья Хоцяновская.

Отметим, что в рамках первой партии помощи ряд украинских городов, в частности Житомир, Малин, Бердичев, Краматорск, Коростень, Николаев, Харьков и Сумы уже получили оборудование на общую сумму более 1,7 миллиона гривен.