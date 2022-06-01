Украинский ученый вернулся из Антарктиды и защищает от оккупантов Николаевщину

Старший лейтенант Андрей Зотов, ветеран войны в Донбассе, вернулся в Украину из Антарктиды, чтобы защищать Родину от оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 28-й бригады.

Зотов принимал участие в борьбе против агрессии России еще в 2014-2015 годах. В гражданской жизни он морской биолог, исследовал водные среды как в Украине, так и за ее пределами, в частности, в составе научных экспедиций на антарктической станции «Академик Вернадский». Именно во время одной из таких экспедиций он застал полномасштабную войну. Боец решил вернуться в Украину, чтобы встать на ее защиту.

– Я передал свои исследования другим коллегам, согласовал свои планы с руководством станции и договорился с капитаном антарктической яхты, что меня доставят в Аргентину. Там я добрался до Буэнос-Айреса, оттуда перелетел океан в Амстердам, потом двинулся в Варшаву, потом в Пшемысь и уже тогда добрался до Львова, - отметил старший лейтенант.

В результате долгого путешествия Андрею Зотову все же удалось добраться до Одессы и вступить в ряды 28-й бригады. Пока он защищает Украину как командир роты и уверяет, что эту войну невозможно сравнить с войной 2014 года.