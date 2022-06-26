Всех депортированных в россию украинцев впустят в Украину даже без документов, – Верещук

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что Украина пропустит через границу всех депортированных в россию украинцев даже без документов. Главное - добраться до границы.

Об этом она заявила в эфире телемарафона .

По ее словам, где-то 75% проходящих российские фильтрационные лагеря могут спастись, но не все возвращаются в Украину. К тому же в этих лагерях у людей забирают документы.

– Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях, – отметила она.

Верещук также подчеркнула, что есть договоренность с пограничниками впускать в Украину людей даже без документов, если им удастся добраться до границы.

– Главное – найти путь, чтобы вернуться домой, зазвонить нам, мы поможем с билетами, с паспортными документами, – пояснила она.

Как известно, украинцы, которые попадают в российские «фильтрационные лагеря» на оккупированных территориях, подвергаются пыткам, побоям и допросам.