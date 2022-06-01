Домбровская отчиталась, что с начала войны ее гуманитарный штаб помог уже более 5500 семей

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская отчиталась о работе ее гуманитарного штаба с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину. За это время гуманитарную помощь получили более 5500 семей.

Об этом она написала в Telegram.

Она напомнила, что в первые дни команда переформатировала работу депутатской приемной в Николаеве на гуманитарный пункт. Также был открыт телефон «горячей линии» 24/7.

В общей сложности организовано и доставлено в Николаев около 100 тонн гуманитарного груза.

Помощь оказывается взрослым людям и детям с инвалидностью, детям из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей, чьи родители принимают участие в защите нашего государства и переселенцев, вынужденных переселенцев.

«Чем мы помогаем? Продукты питания, одежда, средства гигиены, детское питание, средства по уходу за детьми (подгузники, салфетки и т.п.). Отправлена гуманитарная помощь в с. Зеленый Гай, поселок Луч, с. Посад-Покровское, с. Вознесенск, с. Мешково-Погорелово, г. Новый Буг, Великосолоновская община, пгт Березанка. Оказана помощь 210 вынужденным переселенцам. В мае – июне семьям с детьми до 3 лет роздано в общей сложности 1,5 тонн молока», - рассказала она.

Общественная организация ОО «Будущее Николаева» доставила в Украину гуманитарный груз в виде велосипедов, тележек, роляторов и костылей для взрослых и детей. Часть груза мы передали жителям Большевцевской, Бурштынской и Галицкой общин Ивано-Франковской области. Остальные бесплатно передали николаевцам.

Также передана помощь в виде медицинского оборудования в медицинские учреждения города и области: роддома №1, 2, БСМП, городская больница №3 Николаева, Николаевский областной центр онкологии, областной центр психологического здоровья, поликлиника БСМП, военно-медицинская служба СБУ.

Помощь оказывается и военным: систематически передают пищевые продукты, средства гигиены, медикаменты для нужд ТРО и ВСУ.

Татьяна Домбровская напомнила, что по ее инициативе через общественную организацию «Будущее Николаева» удалось доставить из Германии и передать в коммунальную собственность города два вместительных автобуса.

Кроме этого, совместными усилиями с Генеральным консульством Украины в Гамбурге решен вопрос налаживания тесного сотрудничества с городом Ганновером по помощи в развитии Николаева, страдающего от обстрелов со стороны российской армии.