День відкритих вікон у НУК імені адмірала Макарова: Що там буде?

Уже цієї середи, 29 червня, в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова відбудеться онлайн-зустріч із майбутніми вступниками та їхніми батьками під назвою «День відкритих вікон».

Про це повідомляє Центр з в’язків із громадськістю НУК.

– День відкритих вікон у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова – це захід, який украй необхідно відвідати всім, хто в цей непростий і зовсім нелегкий для країни час усе ж мріє стати студентом, – говорить відповідальний секретар приймальної комісії НУК доцент Валерій Комишник, додаючи:

– Ми віримо та знаємо, що освітній процес в Україні продовжуватиметься. Тому під час онлайн-зустрічі ми щонайперше ознайомимо всіх із головними особливостями цьогорічної вступної кампанії для того, щоб кожний вступник знав, що, як і коли йому треба робити. Неодмінно ми розкриємо всім нашим гостям секрет унікальності НУК імені адмірала Макарова й повідомимо, чому наша зустріч має таку незвичну назву. Звичайно, познайомимо наших майбутніх студентів і їхніх батьків із роботодавцями, які мріють про те, що в штаті їхніх підприємств і фірм завжди були випускники НУК. Тож запрошуємо всіх на День відкритих вікон! Буде інформативно!