Николаев получил от благотворительного фонда 6 автомобилей скорой помощи

Николаев получил новые автомобили скорой помощи. 6 единиц спецтранспорта в качестве гуманитарной помощи передал Международный Благотворительный Фонд «В честь покрова Пресвятой Богородицы».

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Их закрепят непосредственно за лечебными учреждениями города, что позволит более качественно оказывать медицинскую помощь. Речь идет о больницах №4 и №5, роддомах №1 и №2, ЦПМСП №3, Центр социально-значимых болезней.

«Это очень большая помощь, ведь сегодня наши учреждения испытывают большую нагрузку - они занимаются лечением раненых, гражданских и военных, а также оказывают необходимую помощь всем гражданам, проживающим в Николаеве», - отметила начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай.

Отметим, что городу передан современный спецавтотранспорт, который приспособлен под перевозку людей с ограниченными физическими возможностями. Его, в частности, будут использовать для консультирования пациентов на дому и транспортировки в медицинское учреждение, для постоянной связи с женской консультацией и немедленной перевозки пациенток в акушерский стационар, для прививок от COVID-19 маломобильных групп населения и больших коллективов, а также для предоставления медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитом С, туберкулезом и т.д.

Город благодарит наших партнеров за помощь в такое непростое время.