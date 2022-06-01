Изменился график выдачи очищенной воды на территории трамвайного депо «Николаевэлектротранс»

КП «Николаевэлектротранс» сообщает об изменении графика выдачи очищенной воды на территории трамвайного депо.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

В связи с техническими возможностями станции очистки воды стационарной скважины на территории трамвайного депо, очищенная вода будет выдаваться с 6:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

«С 12:00 до 15:00 – технический перерыв, во время которого выдача очищенной воды не осуществляется», – пояснили на КП.

Техническая вода выдается с 6:00 до 20:00 без перерыва.