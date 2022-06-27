Президент Молдовы посетила разрушенные Бучу, Ирпень и Бородянку

Президент Молдовы Майя Санду, прибывшая столицу с рабочим визитом посетила пострадавшие от военной агрессии россии города в Киевской области.

Об этом сообщил Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«В Киевскую область приехала Президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий», - написал Кулеба в своем Telegram.

Отмечается, что Майя Санду также должна встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.