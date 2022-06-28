Украинские полярники показали перламутровые тучи в Антарктиде

Недавно украинские полярники несколько раз наблюдали уникальное явление станции «Академик Вернадский» – перламутровые облака. Ученые шутят, что увидеть их – «мечта всех метеорологов».

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Анжелика Ганчук, метеорологиня 27 украинской экспедиции, так объясняет возникновение этого явления.

- Оно формируется на большой для облаков высоте, аж на 15-30 км. Но как может образоваться облако на тех высотах атмосферы, где обычно совсем сухо? Когда здесь, у земли, воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, что на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от земли на большие высоты, в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда, – говорит Ганчук.

Фото: Сергей Глотов, Василий Матковский и Юрий Отруб.

Так и возникает перламутровая красота таких облаков. Во время заката свет отражается от этих кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и «красит» облака в разные цвета.