Страны Большой семерки предоставят Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь

Лидеры стран Большой семерки 27 июня опубликовали совместное заявление о поддержке Украины. В нем говорится, что страны G7 будут оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь «столько, сколько понадобится».

Об этом сообщает "Лига.net".

Лидеры G7 подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах и не собираются давить на нее в вопросе заключения мира с Россией.

«Мы будем помогать Украине в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности, самозащите и выборе собственного будущего. Украина сама должна решить, каким будет будущее мирное урегулирование, свободное от внешнего давления или влияния», – говорится в документе, обнародованном во время саммита G7 в Германии.

G7 пообещала поддержать Украину материально и технически в военном плане. Лидеры стран Большой семерки заявили, что санкции против России не только будут оставаться в силе, но и при необходимости будут усиливаться. Они будут касаться российского золота, ограничения доступа России к современным технологиям и наказания тех, кто причастен к военным преступлениям в Украине и созданию глобального продовольственного кризиса. Большая семерка также изучит возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины – ее восстановление и восстановление. В заявлении Россию предостерегают от использования против Украины ядерного, химического или биологического оружия. Последствия таких действий для России будут тяжелыми.