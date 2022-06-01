Объявлен сбор средств на авто для ВСУ: «От этой машины будет зависеть жизнь героических ребят»

Украинские воины из 128-го батальона 112-й бригады территориальной обороны собирают средства на покупку автомобиля, который задействуют на передовой.
Об этом сообщил в Facebook Антон Еганов.
«Друзья, нашему минометному взводу очень нужен собственный транспорт. Пока остановились на пикапе. От этой героической машины будет зависеть жизнь и здоровье 5-7 не менее героических ребят. И – что очень важно – скорость и качество работы нашей минометной службы доставки. Машинка должна вместить достаточное количество подарочков, благополучно довезти их поближе к адресу, дождаться, пока героические ребята с помощью двух гиперлупов отправят осколочно-фугасные вкусности трехцветным клиентам, и вывезти ребят живыми и невредимыми в более спокойное место. С автомобилем вот-вот определимся. Рассматриваем нисан наварру и л-200», - сообщил он.
На автомобиль нужно собрать около 6 тысяч евро (чуть больше 200 тысяч гривен).
Реквизиты для помощи:
ГРИВНЯ:
4149 4993 7447 2148
Шух Аркадій Анатолійович