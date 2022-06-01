В Одессе обустроят безопасные участки на пляжах, потому что сдержать поток отдыхающих невозможно

В Одессе растет поток отдыхающих и правоохранителям и муниципальной варте все труднее сдерживать их, поэтому городские власти планируют создать безопасные участки на пляжах побережья.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал польскому телеканалу Polsat News, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отметил Геннадий Труханов, сегодня пребывание людей на пляжах опасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а сотрудники Нацполиции, патрульной полиции и Муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей.