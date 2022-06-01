В Одессе обустроят безопасные участки на пляжах, потому что сдержать поток отдыхающих невозможно

В Одессе растет поток отдыхающих и правоохранителям и муниципальной варте все труднее сдерживать их, поэтому городские власти планируют создать безопасные участки на пляжах побережья.
Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал польскому телеканалу Polsat News, сообщает пресс-служба горсовета.
Как отметил Геннадий Труханов, сегодня пребывание людей на пляжах опасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а сотрудники Нацполиции, патрульной полиции и Муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей.
- В Одессу уже по привычке многие едут летом отдыхать. (...) Люди идут к морю, нарушая запрет и подвергая свою жизнь опасности. Мы разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки от случайных мин, которые может прибить к берегу. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки, – сказал Геннадий Труханов.