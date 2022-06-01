Притула рассказал, на что пойдут собранные на Bayrаktar деньги

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28.06.2022 09:54

Сэкономленные средства, которые Фонд Притулы собрал на три турецких Bayrаktar TB2, пойдут на обеспечение победы Украины.

Об этом сообщил основатель Фонда Сергей Притула в Twitter.

Он ответил на сообщении компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно.

«Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!» - написал Притула.

Также он поблагодарил компанию Baykar за то, что она ценит «способность украинцев объединяться» и добавил, что все «поражены вашим решением».

Как известно, проект по сбору средств для покупки трех беспилотников Байрактар для нужд ВСУ «Народный Байрактар» был инициирован Благотворительным Фондом Сергея Притулы и блогером Игорем Лаченковым в день рождения шоумена.

Проект стартовал 22 июня, его целью было собрать за 7 дней 500 миллионов гривен для покупки трех Байрактаров. Однако 24 июня стало известно, что общая сумма сборов составила 600 миллионов гривен – проект удалось выполнить досрочно.

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