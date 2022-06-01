Притула рассказал, на что пойдут собранные на Bayrаktar деньги

Сэкономленные средства, которые Фонд Притулы собрал на три турецких Bayrаktar TB2, пойдут на обеспечение победы Украины.

Об этом сообщил основатель Фонда Сергей Притула в Twitter.

Он ответил на сообщении компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно.

«Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!» - написал Притула.

Также он поблагодарил компанию Baykar за то, что она ценит «способность украинцев объединяться» и добавил, что все «поражены вашим решением».

Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision! The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine! Teşekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 27, 2022

Как известно, проект по сбору средств для покупки трех беспилотников Байрактар для нужд ВСУ «Народный Байрактар» был инициирован Благотворительным Фондом Сергея Притулы и блогером Игорем Лаченковым в день рождения шоумена.

Проект стартовал 22 июня, его целью было собрать за 7 дней 500 миллионов гривен для покупки трех Байрактаров. Однако 24 июня стало известно, что общая сумма сборов составила 600 миллионов гривен – проект удалось выполнить досрочно.