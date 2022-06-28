Факультет компьютерных наук николаевской «Могилянки» приглашает абитуриентов на онлайн-встречу

Факультет компьютерных наук Черноморского Национального университета им. Петра Могилы приглашает абитуриентов на онлайн-встречу, которая состоится 5 июля в 11:00.

Об этом говорится в сообщении факультет компьютерных наук ЧНУ имени П. Могилы.

Во время мероприятия Вы узнаете о:

– особенностях образовательных программ и специальностей;

– преимуществах поступления на ИТ-специальности;

– трудоустройстве и международных возможностей;

– условиях и сроках вступительной кампании в 2022 году.

Присоединиться к встрече можно по ссылке http://meet.google.com/acw-zywu-bvb.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал для абитуриентов https://t.me/CSF_BSNU и чат https://t.me/+UPWIGZSDDNwwNzhi.

Официальный сайт: https://chmnu.edu.ua/category/fakulteti/fakultet-komp-yuternih-nauk/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1751510471824132/