Факультет компьютерных наук николаевской «Могилянки» приглашает абитуриентов на онлайн-встречу

Факультет компьютерных наук Черноморского Национального университета им. Петра Могилы приглашает абитуриентов на онлайн-встречу, которая состоится 5 июля в 11:00.
Об этом говорится в сообщении факультет компьютерных наук ЧНУ имени П. Могилы.
Во время мероприятия Вы узнаете о:
– особенностях образовательных программ и специальностей;
– преимуществах поступления на ИТ-специальности;
– трудоустройстве и международных возможностей;
– условиях и сроках вступительной кампании в 2022 году.
Присоединиться к встрече можно по ссылке http://meet.google.com/acw-zywu-bvb.
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Официальный сайт: https://chmnu.edu.ua/category/fakulteti/fakultet-komp-yuternih-nauk/