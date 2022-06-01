В САД призвали водителей не засорять придорожную территорию и показали, сколько мусора приходится собирать

В Службе автомобильных дорог в Николаевской области сообщают, что работа николаевских дорожников в тылу не останавливается ни на минуту. Среди прочего, в рамках эксплуатационного содержания приводим в порядок придорожную территорию нашего южного края.

Об этом говорится в сообщении николаевской САД.

Сотрудники подрядных организаций осуществляют уборку мусора и посторонних предметов вдоль основных путей Николаевской области со значительным трафиком.

Первоначально сосредотачивают внимание на очищении:

- распределительных полос;

- автобусных остановок;

- блокпостов;

- пешеходных переходов;

- площадок отстоя транспорта и зон отдыха.