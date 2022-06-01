В САД призвали водителей не засорять придорожную территорию и показали, сколько мусора приходится собирать

В Службе автомобильных дорог в Николаевской области сообщают, что работа николаевских дорожников в тылу не останавливается ни на минуту. Среди прочего, в рамках эксплуатационного содержания приводим в порядок придорожную территорию нашего южного края.
Об этом говорится в сообщении николаевской САД.
Сотрудники подрядных организаций осуществляют уборку мусора и посторонних предметов вдоль основных путей Николаевской области со значительным трафиком.
Первоначально сосредотачивают внимание на очищении:
- распределительных полос;
- автобусных остановок;
- блокпостов;
- пешеходных переходов;
- площадок отстоя транспорта и зон отдыха.
«Работа сложная, ведь выполняется полностью вручную, а дорожники поднимая каждую бумажку, пакетик или стаканчик проходят ежедневно десятки километров. Поэтому призываем водителей и пешеходов уважать человеческий труд, беречь окружающую среду и не засорять придорожную территорию. Во время, когда враг безжалостно топчется по нашей богом данной земле, мы должны как никогда раньше беречь и ценить родные южные тропы, поля и леса. Их извечная красота, сила и мощь придают уверенность в нашей победе!» - говорится в сообщении.