Домбровская поздравила николаевцев с Днем Конституции: «Мы победим, отстоим свой суверенитет и независимость»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская поздравила украинцев и жителей Николаева с Днем Конституции.

Соответствующее видео она опубликовала Telegram.

Сегодня в Украине отмечается День Конституции. Это наш основной документ, гарантирующий право на жизнь. И каждый день уже 125 дней Вооруженные Силы Украины защищают это право, которое нагло и цинично нарушает террористическое государство Россия. Я уверена, что мы победим, отстоим свой суверенитет и независимость как европейская демократическая страна. С Днем Конституции, дорогие николаевцы!» – заявила она.