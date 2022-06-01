В штаб Домбровской поступил груз с продуктами питания, детскими смесями и средствами гигиены.

В гуманитарный штаб Татьяны Домбровской, который находится по улице Шнеерсона, 39 поступил очередной гуманитарный груз.

Об этом она сообщила в Telegram.

Сейчас есть в наличии:

- продукты питания,

- смеси для маленьких детей,

- питьевая вода,

– средства гигиены.

Гуманитарную помощь можно получить в приемной Татьяны Домбровской по адресу: г. Николаев, ул. Шнеерсона, 39 (вход с пр. Центрального) с 10:00 до 12:00.