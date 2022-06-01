В штаб Домбровской поступил груз с продуктами питания, детскими смесями и средствами гигиены.

В гуманитарный штаб Татьяны Домбровской, который находится по улице Шнеерсона, 39 поступил очередной гуманитарный груз.
Об этом она сообщила в Telegram.
Сейчас есть в наличии:
- продукты питания,
- смеси для маленьких детей,
- питьевая вода,
– средства гигиены.
Гуманитарную помощь можно получить в приемной Татьяны Домбровской по адресу: г. Николаев, ул. Шнеерсона, 39 (вход с пр. Центрального) с 10:00 до 12:00.
«Спасибо за помощь народной депутате Елене Винтоняк, депутате Ивано-Франковского областного совета Арине Сивак, лидере движения «Зе!Женщины» в Ивано-Франковской области Елене Гринов и всей вашей команде, которые уже месяц помогает городу-герою Николаеву! Спасибо Виталию Другановскому и Елене Мошенец за помощь в доставлении груза в Николаев», - написала она.